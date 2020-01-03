حزب العمّال يكشف موقفه من حكومة الجملي

اعتبر حزب العمال اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، أنّ الحكومة الجديدة المقترحة “حكومة حركة النهضة وقلب تونس ومن لفّ لفّهما وهي الأخطر التي تعرفها البلاد رغم العناوين الكاذبة التي تتستر وراءها من انها حكومة مستقلين وحكومة كفاءات”.

واوضح حزب العمال في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسه، أنه في صورة مرور الحكومة المقترحة “ستكون الأداة التي سيُجهز بها على ما تبقّى من مكاسب الثورة في مجال الحريات والتي سيُنفذ بها ما بقي عالقا من إملاءات المؤسسات المالية الدولية من إجراءات معادية للعمال والكادحين في المدن والأرياف وتُنسف بها أبسط مقومات السيادة الوطنية”.