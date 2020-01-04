بالأسماء/ قائمة الوزراء المقترحين في حكومة الجملي المحسوبين على أحزاب سياسيّة

كشفت صحيفة الصباح أنه من بين الشخصيات المتحزبة في حكومة الجملي المقترحة نجد كاتبة الدولة للصحة مها العيساوي والتي تنتمي لحزب قلب تونس وناشطة بمكتبه بفرنسا، فضلا عن الفاضل عبد الكافي المحسوب أيضا على قلب تونس.

وتنتمي كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية سناء السخيري إلى حركة مشروع تونس منذ فيفري 2017.

أمّا وزير السياحة روني الطرابلسي فهو ينتمي لحركة تحيا تونس وقد كان أبرز مرشحي الحزب عن دائرة فرنسا الشمالية في الانتخابات التشريعية، لتتراجع الحركة عن هذا في اللحظات الأخيرة.

وقد كان سفير فرنسا بتونس أول من أكد بقاء روني الطرابلسي في حكومة الحبيب الجملي في تدوينة اثارت جدلا في الوسط السياسي.

أما بالنسبة لوزير التجارة بشير الزعفوري المحسوب على حركة النهضة فقد اشتغل كوزير معتمد لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة والصناعات التقليدية في حكومة حمادي الجبالي ليصبح بعدها وزيرا للتجارة حتى مارس 2013.

كما أن وزير الداخلية المقترح سفيان السليطي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير العدل الهادي القديري أسماء مقربة من حركة النهضة.