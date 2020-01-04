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دورة يالو كاب لكرة اليد/ المنتخب السويسري يفوز على نظيره الاوكراني 32-22

2020/01/04 أخبار, المصدر, رياضة

فاز المنتخب السويسري لكرة اليد على نظيره الاوكراني بنتيجة 32-22 في المباراة التي دارت امس الجمعة في اطار منافسات اليوم الاول لدورة “يالو كاب” السويسرية.
وكان المنتخب التونسي فاز في وقت سابق على نظيره الهولندي بنتيجة 30-29.

وسيخوض السباعي التونسي الذي يستعد لبطولة امم افريقيا المقررة بتونس من 16 الى 26 جانفي الجاري، مباراته الثانية امام نظيره السويسري مساء اليوم السبت انطلاقا من الساعة 20 و15دق على ان يختتم الدورة بملاقاة اوكرانيا غدا الاحد على الساعة 13 و30دق.

يذكر ان المنتخب التونسي (حامل اللقب) سيلعب خلال الدور الاول لبطولة امم افريقيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا الكاميرون وكوت ديفوار والراس الاخضر.

الترتيب
1/ سويسرا 3 1
-/ تونس 3 1
3/ هولندا 1 1
-/ اوكرانيا 1 1

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