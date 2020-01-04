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كاس تونس ( الحبيب بورقيبة) : نتائج الدور التمهيدي الثاني

2020/01/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الاولى من الدور التمهيدي الثاني لكأس تونس (الحبيب بورقيبة ) لكرة القدم التي جرت اليوم السبت..

– النادي الأولمبي بالكرم / قرمبالية الرياضية 1-2 بعد تمديد الوقت (1-1 وقت قانوني)
– الزيتونة الرياضية بشماخ (جرجيس) / النادي الرياضي بجبنيانة (لم تجر بسبب غياب نادي جبنيانة)
– نادي كرة القدم بمنزل تميم / البعث الرياضي ببوحجلة (0-0)
فوز نادي منزل تميم بركلات الترجيح 5-3
– الكوكب الرياضي بعقارب / النادي الرياضي الهلالي (2-0)

الاحد
الشبيبة الرياضية بتوزر / الجمعية الرياضية بأريانة
نادي سبورتنغ المكنين / المستقبل الرياضي بالمرسى
المستقبل الرياضي بالسبيخة / سكك الحديد الصفاقسي
القوافل الرياضية بقفصة / الترجي الرياضي الجرجيسي
الأمل الرياضي بالرقبة / نادي سبورتنغ بن عروس
المستقبل الرياضي بوادي الليل / جندوبة الرياضية
قرقنة الرياضية / الجمعية الرياضية بجربة
الأسد الرياضي بقصيبة سوسة / المستقبل الرياضي بالرجيش
الإتحاد الرياضي ببرج العامري / النادي الأولمبي للنقل
النادي الأهلي الصفاقسي / الوداد الرياضي بالحامة
النادي الرياضي القربي / النادي الأهلي الحجري
القلعة الرياضية / مكارم المهدية
الأمل الرياضي بحمام سوسة / الإتحاد الرياضي ببوسالم
المعالي الرياضية بسجنان / الشبيبة الرياضية بطبربة

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