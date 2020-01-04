كاس تونس ( الحبيب بورقيبة) : نتائج الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي نتائج مقابلات الدفعة الاولى من الدور التمهيدي الثاني لكأس تونس (الحبيب بورقيبة ) لكرة القدم التي جرت اليوم السبت..

– النادي الأولمبي بالكرم / قرمبالية الرياضية 1-2 بعد تمديد الوقت (1-1 وقت قانوني)

– الزيتونة الرياضية بشماخ (جرجيس) / النادي الرياضي بجبنيانة (لم تجر بسبب غياب نادي جبنيانة)

– نادي كرة القدم بمنزل تميم / البعث الرياضي ببوحجلة (0-0)

فوز نادي منزل تميم بركلات الترجيح 5-3

– الكوكب الرياضي بعقارب / النادي الرياضي الهلالي (2-0)

الاحد

الشبيبة الرياضية بتوزر / الجمعية الرياضية بأريانة

نادي سبورتنغ المكنين / المستقبل الرياضي بالمرسى

المستقبل الرياضي بالسبيخة / سكك الحديد الصفاقسي

القوافل الرياضية بقفصة / الترجي الرياضي الجرجيسي

الأمل الرياضي بالرقبة / نادي سبورتنغ بن عروس

المستقبل الرياضي بوادي الليل / جندوبة الرياضية

قرقنة الرياضية / الجمعية الرياضية بجربة

الأسد الرياضي بقصيبة سوسة / المستقبل الرياضي بالرجيش

الإتحاد الرياضي ببرج العامري / النادي الأولمبي للنقل

النادي الأهلي الصفاقسي / الوداد الرياضي بالحامة

النادي الرياضي القربي / النادي الأهلي الحجري

القلعة الرياضية / مكارم المهدية

الأمل الرياضي بحمام سوسة / الإتحاد الرياضي ببوسالم

المعالي الرياضية بسجنان / الشبيبة الرياضية بطبربة