بطولة الرابطة المحترفة الاولى : النجم الساحلي يتعادل مع النادي الافريقي 1-1

تعادل النجم الساجلي اليوم بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة مع النادي الافريقي بنتيجة 1-1 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وافتتح النادي الافريقي التسجيل منذ الدقيقة الاولى عن طريق البوريكني باسيرو كامباوري من كرة راسية قبل ان يتوفق ايهاب المساكني العائد الى صفوف النجم من التعديل في د32 لفائدة فريقه مستفيدا من كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة قوية من الجزائري كريم العريبي.

واشرك خوان كارلوس غاريدو مدرب النجم الساحلي اليوم تشكيلة معززة بعدد من لاعبي الخبرة على غرار علية البريقي وعمار الجمل وايهاب المساكني ومحمد امين بن عمر اضافة الى الايفواري المنتدب الجديد سليمان كوليبالي.

ومن جهته عول لسعد الدريدي مدرب النادي الافريقي على تشكلية تجمع بين الشبان ولاعبي الخبرة على غرار وسام بن يحي وزهير الذوادي لكن الحكم وليد الجريدي اقصى المهاجم الذوادي بسبب الانذار الثاني د46 وتوفق النادي الافريقي في العودة بنقطة رغم النقص العددي .

وبعد التعادل اليوم 1-1 في مقابلة قمة الكلاسيكو المؤجلة وهي المواجهة 125 في تاريخ البطولة بين الفريقين رفع النجم الساحلي رصيده الى 18 نقطة في المركز السادس في الترتيب بينما يحتل النادي الافريقي المركز الرابع ب23 نقطة.

الترتيب نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه فارق

1-الاتحاد الرياضي المنستيري 28 12 8 4 0 19 5 14

2-الملعب التونسي 24 13 7 3 3 16 10 6

-النادي الرياضي الصفاقسي 24 12 8 0 4 16 11 5

4-النادي الإفريقي 23 12 9 2 1 18 2 16

5-الترجي الرياضي التونسي 22 8 7 1 0 21 4 17

6-النجم الرياضي الساحلي 18 11 5 3 3 14 9 5

-الاتحاد الرياضي ببنقردان 18 13 5 3 5 14 17 -3

8-المستقبل الرياضي بسليمان 14 12 4 2 6 14 15 -1

9-الهلال الرياضي الشابي 14 12 4 2 6 13 17 -4

-10الشبيبة الرياضية القيروانية 12 13 4 0 9 12 25 -13

11-النادي البنزرتي 11 13 3 2 8 12 24 -12

12-النجم الرياضي بالمتلوي 9 13 2 3 8 6 14 -8

-نادي حمام الأنف 9 13 2 3 8 10 22 -12

14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 8 13 2 2 9 6 16 -10