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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تكون سماء، الإثنين، مغشاة بسحب عابرة على أغلب المناطق فأحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الغربيّة. وتهب الرّياح من القطاع الشمالي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة المناطق. ويكون البحر شديد الاضطراب فمتموج بمنطقة سرات. وتتراوح الحرارة القصوى عامّة بين 12 و16 درجة وتكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.

يتسم الطقس غدا، الثلاثاء 7 جانفي 2020، وفق توقعات مصالح الرصد الجوّي، بظهور بعض السحب على كامل البلاد تكون أكثر كثافة على الشمال والسواحل الشرقية. وتهب الرّياح من القطاع الشمالي قويّة نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س داخل البلاد. ويكون البحر مضطربا وتتراوح الحرارة القصوى عامّة بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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