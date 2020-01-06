حكومة الجملى تحوم حولها شبهات فساد، وهى متكونة من قيادات في النهضة وقلب تونس

أكد ائتلاف صمود أن جزء من أعضاء الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملى تحوم حولهم شبهات فساد ولهم قضايا منشورة لدى القضاء، داعيا النواب الى عدم التصويت لها ، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية للتصدي لمرورها.

واعتبر في بيان أصدره المكتب التنفيذي للإئتلاف ، أن التشكيلة التي يقدمها رئيس الحكومة المكلف على أنها حكومة ” كفاءات مستقلة ” أو حكومة ” الانجاز ” اتضح أنها متكونة في مجملها من قيادات من الصف الثاني والثالث من حزبي النهضة وقلب تونس علاوة على بعض أقارب وأصهار قياداتهما.

وقال “إن جزء من وزارات السيادة و الوزارات ذات الأهمية قد أسندت إلى بعض الشخصيات التي عرفت بممارساتها اللاديمقراطية والمعادية للحريات العامة سواء في عهد النظام السابق أو خلال حكم الترويكا”.

وأبرز الائتلاف أن السيرة الذاتية وضعف التجربة لدى رئيس الحكومة المكلف وبعض أعضائها تنم عن غياب الكفاءة اللازمة لمعالجة الملفات العاجلة والحارقة ومجابهة الوضعية الحرجة والقابلة للانفجار التي تمر بها البلاد، وفق نص البيان .

يذكر أنّ ائتلاف صمود، يتكوّن من مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على غرار تنسيقية اعتصام باردو والبادرة الوطنية وحركة “تمرّد” واتحاد المستقلين وجمعيات من بينها “مواطنة” و”مراقب “.