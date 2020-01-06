تأهل ليفربول وتشيلسي إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنقليزي

تأهل ليفربول إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه وجاره إيفرتون 1-0 يوم الاحد في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن الدور الثالث.

ولعب ليفربول المباراة في غياب عناصره الأساسية مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك ونجح الفريق الاحمر في حسم نتيجة اللقاء بفضل الهدف الذي احرزه اللاعب الشاب كورتيس جونس في الدقيقة 71.

وفي باقي المباريات صعد تشيلسي للدور ذاته بعد فوزه 2-0 على ضيفه نوتينغهام فورست. وجاء هدفا المباراة عن طريق كالوم هودسون أودي وروس باركلي في الدقيقتين 7 و33.

وفجر ديربي كاونتي مفاجأة كبرى بانتصاره على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف فيما تأهل شيفيلد يونايتد بتغلبه على ضيفه فلايد 2-1.

كما تأهل ويست بروميتش ألبيون بتفوقه 1-0 على مضيفه تشارلتون أتلتيك في حين ترشح بارنسلي على مضيفه كرو أليكساندرا 3-1 وكوينز بارك رينجرز على ضيفه سوانسي سيتي 5-1 ونورثامبتون تاون على مضيفه بيرتن ألبيون 4-2. وعجز توتنهام هوتسبير عن حسم التأهل للدور التالي بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه ميدلسبره ليتأجل الحسم إلى مباراة الإعادة التي ستقام في ملعب الفريق اللندني.

كما تأجل حسم التأهل في لقاء بريستول روفيرز وضيفه كوفنتري سيتي إلى مباراة الإعادة بعدما انتهت المواجهة بينهما بالتعادل 2-2.