هيكل المكي يفضح ويكشف: ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص الحبيب الجملي..

كشف النائب في البرلمان عن حركة الشعب هيكل المكي عن بوجود ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي”.

وقال هيكل المكي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، صباح اليوم الإثنين، أنهم بصد التدقيق والبحث في المسألة حتى لا يتم رمي الإتهامات جزافا، وفق تعبيره.

وأفاد انه “إذا تأكدت الشبهة فإن الأمر واضح لا جدال حوله.

وأكد أن الجملي “ليس برجل المرحلة وبان بالكاشف أنه لا يستطيع تشكيل حكومة”.

وشدد أنهم في حركة الشعب لن يصوتوا لهذه الحكومة، داعيا كل من وصفهم ب”الوطنيين لعدم التصويت لحكومة التمكن حكومة الوفاق التونسية”.