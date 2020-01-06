هيكل المكي يفضح ويكشف: ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص الحبيب الجملي..

عاجل/ السطو على مؤسسة عمومية في مونبليزير..وهذه التفاصيل..

ايقاف 4 أشخاص بالمرسى.. وهذه هي التهم الوجّهة اليهم

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

هيكل المكي يفضح ويكشف: ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص الحبيب الجملي..

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

كشف النائب في البرلمان عن حركة الشعب هيكل المكي عن بوجود ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي”.

وقال هيكل المكي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، صباح اليوم الإثنين، أنهم بصد التدقيق والبحث في المسألة حتى لا يتم رمي الإتهامات جزافا، وفق تعبيره.

وأفاد انه “إذا تأكدت الشبهة فإن الأمر واضح لا جدال حوله.

وأكد أن الجملي “ليس برجل المرحلة وبان بالكاشف أنه لا يستطيع تشكيل حكومة”.

وشدد أنهم في حركة الشعب لن يصوتوا لهذه الحكومة، داعيا كل من وصفهم ب”الوطنيين لعدم التصويت لحكومة التمكن حكومة الوفاق التونسية”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn