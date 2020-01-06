اريانة: اضراب حضوري للاساتذة النواب للمطالبة بالانتداب

تعطلت الدروس اليوم الاثنين بعدد من المدارس والمعاهد الثانوية بولاية اريانة بعد ان نفذ الاساتذة النواب اضرابا حضوريا عن العمل للمطالبة بانتدابهم على مراحل وفق الاتفاقية الممضاة بين وزارة التربية والطرف النقابي حسب ما افادت به الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للاساتذة النواب احلام سعد (وات).

واكدت سعد “مقاطعة الاساتذة النواب الدروس لمدة ساعة كل يوم بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد انطلاقا من اليوم، وحجبهم لاعداد الثلاثي الاول احتجاجا على مماطلة سلطة الاشراف في تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي والتي تقضي بانتدابهم على مراحل على غرار زملائهم من المعلمين النواب”.

واضافت “سوف نخوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها الاعتصام بمقرات المندوبيات الجهوية ووزارة التربية، ومواصلة حجب الاعداد وما ينجر عن ذلك من تعطل لاعمال مجالس الاقسام، ومقاطعة الدروس، الى حين الاستجابة لمطالبنا في الانتداب على دفوعات، خصوصا وان الاساتذة النواب يعيشون اوضاعا مادية صعبة بسبب عدم صرف اجورهم وانعدام التغطية الصحية”.

وتجمع عدد من الاساتذة النواب امام مقر المندوبية الجهوية للتربية باريانة للتنديد بما اسموها “سياسة التسويف والتهميش التي تمارسها وزارة التربية عليهم منذ نحو 12 سنة” في محاولة لحمل سلطة الاشراف على الاستجابة لمطالبهم في الانتداب والاندماج الفعلي في المنظومة التربوية والتمتع بحقوقهم “المهضومة” وفق تعبيرهم.