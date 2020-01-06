تنس : نادال دائما في صدارة التصنيف العالمي والجزيري يواصل التدحرج

لا يزال الإسباني رافايل نادال يحتكر صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين مع بداية سنة 2020.

وتقدم نادال على كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرير. وتقاسم نادال (33 سنة) وديوكوفيتش (32 سنة) الألقاب الأربعة الكبيرة الموسم الماضي حيث توج الاسباني في بطولتي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية فيما أحرز الصربي لقب أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنقليزية.

ومن جهته، واصل التونسي مالك الجزيري تدحرجه بعدما تراجع 28 مركزا ليصبح في المرتبة 229 عالميا.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل مطلع سنة 2020

1- الإسباني رافايل نادال 9985 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9055 نقطة

3- السويسري روجيه فيدرير 6590 نقطة

4- النمساوي دومينيك تييم 5825 نقطة

5- الروسي دانييل مدفيديف 5705 نقطة

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5300 نقطة

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3345 نقطة

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2870 نقطة

9- الفرنسي غايل مونفيس 2530 نقطة

10- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2335 نقطة