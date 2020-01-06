المهدية: مواطن يصيب ثلاثة أشخاص بطلق ناري بإحدى مناطق بومرداس

أقدم مواطن من متساكني منطقة الملاهمة معتمدية بومرداس من ولاية المهدية، صباح الاثنين، على إطلاق النار صوب عدد من المحتجين، الذين اغلقوا الطريق للمطالبة بنقل مصب مادة المرجين الى مكان اخر غير اهل بالسكان، مما تسبب في اصابة ثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر، وفق ما افاد به مصدر امني (وات).

وتتمثل الحادثة، وفق ذات المصدر، في طلب مواطن من المحتجين مغادرة الطريق التي أغلقوها خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية، وعندما امتنعوا عن المغادرة دخل إلى منزله وتسلح ببندقية صيد واطلق النار صوبهم مما تسبب في إصابة ثلاثة منهم.

وافاد المدير العام للمستشفى الجامعي الطاهر صفر سالم النبيلي (وات)، بأن حالة المصابين “عادية” وأن الإصابات بطلقات الرش طالت وجه أحد المواطنين وأيدي اثنين آخرين، واكد أنهم “سيغادرون المستشفى في أقرب الآجال”.

يشار الى ان أعوان الأمن طالبوا المحتجين بالمغادرة ريثما يتم ايقاف الجاني والاطمئنان على حالة المصابين الصحية.

وكان أهالي الملاهمة قد طلبوا من السلطات المحلية والجهوية نقل مصب المرجين، الذي عكر حياتهم بسبب انبعاث الروائح الكريهة منه، إلى مكان آخر غير آهل بالسكان، كما نظم أصحاب المعاصر ببومرداس، منذ ما يزيد عن أسبوعين، وقفة احتجاجية وسط المدينة مصحوبين بجراراتهم مطالبين بحل مشكل سكب مادة المرجين وايجاد مصب قريب يخفف عنهم تكاليف النقل.