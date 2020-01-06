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لمين النهدي يكشف: ”رفضت منصب وزير الثقافة وهذا ما أنصح به فتحي الهداوي”..

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف الفنان الكوميدي لمين النهدي أنه رفض تولي منصب وزير الثقافة قائلا “ليس تعاليا أو عدم ثقة في قدراتي على أداء المهمة ولكني لا أجد نفسي في هذا المجال الرسمي أفضل التركيز على الانتاج الابداعي”

وقال النهدي في تصريح لصحيفة الصباح الاسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 06 جانفي 2020 أن الفنان يجب أن يكون حرا لدرجة المعارضة قائلا ان مكان الفنان الصحيح مع الناس ولأجلهم ينقد ويعبر ويرصد الواقع التونسي في أعماله.

وتوجّه النهدي إلى وزير الشؤون الثقافية فتحي الهداوي “شخصيا ضد الاحكام المسبقة قبل أن يبدأ فتحي الهداوي في مهمته ولكن أنصحه ان لا يقع في أخطاء الوزير السابق للشؤون الثقافية ويعتمد في استشاراته على الاشخاص الخاطئين وعليه ان يهتم كثيرا بمشاغل القطاع خاصة قانون الفنان وحقوق المبدعين ويمنح الفرصة للجميع بعيدا عن المحاصصة والمجاملة والمصالح الشخصية”.

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