المرصد التونسي لحقوق الانسان يدعو الى حماية التونسيين في ليبيا

دعا المرصد التونسي لحقوق الانسان السلطات التونسية الى توفير المساعدات العاجلة لأي تونسي متواجد في ليبيا، وذلك على ضوء تسارع وتيرة المواجهات بين الاطراف المتقاتلة في الآونة الأخيرة.

كما طالب في بيان أصدره اليوم الاثنين، باتخاذ التدابير الضرورية لحماية السجناء والموقوفين والمتحجزين والمخطوفين التونسيين في ليبيا، وذلك لحمايتهم من أي عمل إجرامي قد ينهى حياتهم في أية لحظة من أي طرف مسلح.

وشدد المرصد على ضرورة التحرك على كل المستويات برؤية واضحة وموقف مطمئن تجاه الأزمة الليبية وتحديات الوضع الامني، موصيا بوضع استراتيجية تدخل عاجلة لحماية مصالح تونس الداخلية والخارجية المرتبطة أساسا بليبيا.