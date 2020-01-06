موسم التخفيضات الشتوية ينطلق يوم 1 فيفري 2020

تنطلق فترة التخفيضات الموسمية الشتوية ابتداء من 1 فيفري 2020، لتتواصل على مدى 6 أسابيع. ودعت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، في بلاغ لها صدر، الإثنين، جميع منظوريها في مختلف الجهات إلى “المساهمة الفعالة في إنجاح هذه التظاهرة مع ضرورة الالتزام باحترام القوانين المتعلقة بطرق البيع والإشهار التجاري”.

وأوضحت الغرفة، ضرورة إيداع التصاريح عن عملية التخفيض وجرد المنتوجات المعنية لدى المصالح الجهوية لوزارة التجارة في الآجال القانونية. كما أكدت على ضرورة الالتزام بنسب التخفيضات في السعر المصرح بها على أن لا تقل عن 20 بالمائة مع بيان تخفيض السعر على المنتوج حسب نظام التأشير الثنائي. كما أكدت ضرورة الإشهار على واجهة المحلات باستعمال كلمة “تخفيض موسمي” والعمل على فصل المنتوجات المعنية بالتخفيضات عن غيرها بصفة واضحة.

وشددت الغرفة على أهميّة إنجاح موسم التخفيض الشتوي وعلى مواجهة العروض الوهميّة ومكافحة كل التجاوزات وخاصّة بيع المنتوجات في شكل بيوعات تنمية تجارية طوال فترة التخفيض الموسمي وخلال الأربعين يوما السابقة.

كما دعت التجار في مختلف القطاعات إلى المشاركة بكثافة في موسم التخفيضات الشتوية والمساهمة الفعالة في إنجاح هذه التظاهرة واحترام الإجراءات والقوانين المنظمة لها، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.