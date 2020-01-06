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منوبة: اعوان الصحة بطبربة يحتجون بعد الاعتداء على زميلتهم

2020/01/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ الاطار شبه الطبي وأعوان المستشفى المحلي بطبربة صبيحة اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية على خلفية اعتداء مواطنة بالعنف على ممرضة في مركز الصحة الاساسية بطبربة المدينة التابع للمستشفى، حسب تصريح الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان الصحة للمستشفى عبد الرحيم بن غزيل ل(وات).

وأضاف بن غزيل انه “اثناء قيام ممرضة بعملها، دار نقاش مع مواطنة سرعان ما قامت بتعنيف الممرضة لفظيا وصفعها ثم لكمها ودفعها ارضا، امام المرضى والإطار شبه الطبي”، وفق تعبيره.

وأشار الى ان النقابة الاساسية، تدخلت لمساندة المتضررة وقامت بتنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة تنديدا ب”الاعتداءات المتكررة على اعوان الصحة بالمستشفى والمراكز التابعة له بالمنطقة”، واضاف ان النقابة اصطحبت الممرضة الى مركز الامن الوطني بطبربة “اين تم تقديم شكاية في حق المواطنة المعتدية على موظفة اثناء القيام بوظيفتها والتشديد على تتبعها”، وفق قوله.

وطالب بن غزيل السلط الجهوية ب”تفعيل محاضر الجلسات الممضاة في السنوات الاخيرة حول تامين المستشفى وأعوان الصحة وضمان متابعة امنية داخل المستشفى وفي محيطه وفي المراكز التابعة له وبذل مزيد من الجهد لايقاف نزيف الاعتداءات على الاعوان” وفق تعبيره، مشيرا الى “حصول اكثر من 10 اعتداءات على اعوان الصحة في طبربة خلال السنة المنقضية”.

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