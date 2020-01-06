لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تقرر الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع بخصوص الأوضاع في ليبيا

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عماد الخميري، إن اللجنة تناولت في اجتماعها اليوم الاثنين، مسألة الأمن القومي التونسي، والأوضاع الإقليمية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد (ما يحدث في ليبيا) ، مؤكدا أنه تم الاتفاق على استدعاء ممثل عن رئاسة الجمهورية للتحاور بخصوص هذا الموضوع.

واضاف الخميري(حركة النهضة )، في تصريح صحفي، عقب اجتماع اللجنة بمجلس نواب الشعب ، أنه تقرّر كذلك استدعاء وزيري الدّاخلية والدّفاع الوطني خلال هذا الأسبوع. وأشار إلى أن الجدل بقي قائما بين أعضاء اللجنة، حول ما إذا كان يجب الانتظار إلى حين تركيز الحكومة الجديدة أو التفاعل مع الوزراء الحاليين بخصوص التهديدات المحتملة من الأحداث الجارية في الشقيقة ليبيا على أمن البلاد.

وبين أنه لم تتم برمجة زيارة إلى الحدود التونسية الليبية، غير أن لجنة الأمن والدفاع ارتأت الاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة في موضوع الأمن القومي بغية الاطمئنان والنظر في الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها للحد من المخاطر المحتملة، وكذلك لكي تكون البلاد على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأمن التونسي .