الإدارة الجهوية للتجارة بنابل رفعت 221 مخالفة خلال شهر ديسمبر 2019 تصدرها قطاع المخابز

كشفت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، انها نفذت، خلال ديسمبر 2019 ، قرابة 1240 زيارة تفقد و تفتيش رفعت خلالها 221 مخالفة اقتصادية تصدرها قطاع المخابز والمرطبات.

واوضحت وزارة التجارة في بيانات نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن المخالفات تضمنت 50 مخالفة تتعلق بالزيادة السعرية و 17 مخالفة لعدم إشهار الأسعار و77 مخالفة بسبب عدم مسك فواتير و 33 مخالفة تتصل بالجودة وسلامة المنتوجات و 27 مخالفة بعنوان مسك واستعمال مواد مدعمة و 17 مخالفة ذات صلة بالمترولوجيا وبممارسات احتكارية.

وتصدر قطاع المخابز والمرطبات سلم المخالفات ب73 مخالفة ثم قطاع الاتجار في المواد الغذائية ب 61 مخالفة فقطاع المطاعم والأكلات الخفيفة ب29 مخالفة و قطاع التبغ ب25 مخالفة و من ثم قطاع الدواجن والبيض ب14مخالفة وأخيرا قطاع الخضر والغلال ب 9 مخالفات .

وقامت الفرق الرقابية بحجز 47 طنا من الدقيق المدعم واكثر من 47 الف بيضة و 2520 لترا من الزيت النباتي المدعم و 4،270 طنا من العجين الغذائي و 980 لترا من الحليب نصف الدسم.

وحجزت، كذلك، 1،2 طنا من السكر و 2،3 طن من الدجاج الجاهز للطبخ و27 كغ من المنتجات البحرية و 280 كغ من المرطبات و 50 طنا من الفلفل المرحي و 30 طنا من المواد العلفية و 2540 علبة تبغ.

يشار الى أن الإدارة الجهوية للتجارة بنابل نفذت أول أمس حملة استثنائية على نقاط بيع الخبز بسليمان (نابل) ورفعت 10 مخالفات إقتصادية بسبب الغش في الميزان و عدم احترام الشروط الصحية.