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بالتزامن مع تواجد وزير الخارجيّة التركي/ فايز السراج في زيارة رسمية الى الجزائر

2020/01/06 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الإثنين، أن لقاء سيجمع بعد ساعات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، والرئيس عبدالمجيد تبون لبحث تداعيات الأزمة الليبية.

وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيانها، أن هذه الزيارة تأتي ضمن ”المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الليبيين، وسيتم فيها تبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة“.

ويضم الوفد وزيري الداخلية والخارجية الليبيين فتحي باشاغا ومحمد الطاهر سيالة، اللذين سيعقدان مباحثات مع نظيريهما الجزائريين كمال بلجود، والخارجية صبري بوقادوم.

ويذكر أن وزير الخارجية التركي توجّه اليوم الى الجزائر في زيارة غير معلنة ستدوم يومين.

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