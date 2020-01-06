تطاوين: إضراب بيومين مع وقف الإنتاج بحقلي نوارة والواحة النفطيين

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم الاثنين، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، برقية إضراب دعا فيها كافة منظوريه بحقلي نوارة والواحة النفطيين التابعين لشركة “أو آم في” البترولية النمساوية بصحراء الجهة، إلى الإضراب عن العمل وإيقاف الإنتاج مدة يومين وذلك انطلاقا من يوم 16 جانفي الجاري.

وأشار الاتحاد، في هذه البرقية التي تلقى مراسل (وات) بالجهة نسخة منها، إلى أن الإضراب يأتي في إطار متابعته لما آل إليه الوضع من احتقان نتيجة عدم جدية إدارة الشركة وتلكؤها في الاستجابة الى عدد من المطالب والمتعلقة بالخصوص، بالتعجيل في الإعلان عن بقية نتائج المناظرة الخاصة بأبناء جهة تطاوين في هذه الشركة وإحداث اتفاقية خاصة بالمؤسسة وسد الشغورات الحاصلة.

كما يدعو الاتحاد، إلى تفعيل التدرج والترقية للاعوان والإطارات والتواصل مع الطرف النقابي وتسهيل مهامه.