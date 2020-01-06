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توننداكس ينهي حصة الاثنين على تراجع بنسبة 0،44 بالمائة

2020/01/06 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين ، عند الاغلاق ، بنسبة 0،44 بالمائة الى 6966 نقطة وسط تداولات في حدود 2،9 مليون دينار وفق بيانات البورصة.

وأغلقت السوق ، التي شهدت تداول اكثر من 498 الف سهم، على 17 ارتفاع مقابل 39 تراجع واستقرار في اسهم 13 شركة مدرجة (81 شركة مدرجة).

وتصدر سهم البنك العربي لتونس ، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5،92 بالمائة ( 4،290 د) متبوعا بسهمي التونسية للايجار المالي بنسبة 5،84 بالمائة ( 8،690 د) والكتروستار بنسبة 5،51 بالمائة (1،340 د).

وتراجع سهم بي هاش للتامين ، في المقابل ، بنسبة 4،48 بالمائة ( 30،850 د) متبوعا بسهمي شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 3،68 بالمائة ( 1،570 د) و الخطوط التونسية بنسبة 3،22 بالمائة (0،600 د) .

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