حجز 44 ألف علبة سجائر مهربة و360 كلغ من المعسل و كلغ من المصوغ بتطاوين وصفاقس 

احبطت فرقة الحرس الديواني بتطاوين صباح الإثنين بمنطقة “بئر بن طرطار ” محاولة تهريب 28 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع محمّلة على متن شاحنة دون وثائق وغير مدرجة بالمنظومة الإعلامية بقيمة جملية (باعتبار الشاحنة) قدرت ب180 ألف دينار. واوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، ان عملية ايقاف الشاحنة تمت على اثر نصب كمين بمنطقة “بئر بن طرطار ” . كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالصمار سيارة رباعية الدفع محملة بـ16 ألف علبة سجائر مهربة و360 كلغ من المعسل وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز باعتبار وسيلة النقل، 184 ألف دينار. ومن جهة أخرى، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس، إثر القيام بدورية مراقبة وجولان، من حجز كمية من المصوغ من الذهب ناهزت ألف غرام مخفية على متن سيارة خفيفة أفاد صاحبها بأنه لا يملك في شأنها أية وثائق تفيد شرعية مسكها. و قد تم حجز هذه الكمية قصد عرضها على الإختبار و تحديد قيمتها و مصدرها، وفق ذات البلاغ.