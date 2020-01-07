تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تغشى السماء، صباح الثلاثاء، بضباب كثيف محليا وسحب عابرة على كامل البلاد لتتكاثف تدريجيا بالشمال مع نزول بعض الأمطار أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية. فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و18 درجة وتكون في حدود 11 درجات بالمرتفعات الغربية.

ومن المنتظر أن تكون السماء، غدا، الأربعاء، مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وغزيرة محليا بمناطق أقصى الشمال. وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. والحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والمرتفعات الغربية لتتراوح القصوى بين 10 و14 درجة وفي حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 13 و17 درجة ببقية الجهات.