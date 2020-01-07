محمد صلاح افضل لاعب عربي في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

فاز النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الانجليزي بلقب افضل لاعب عربي لعام 2019 في الاستفتاء السنوي الخامس الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم الشريك الاستراتيجي لاتحاد الصحافة الرياضية.

وتوج محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الانقليزي بالمركز الاول برصيد 510 نقاط .وحل في المركز الثاني اللاعب رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ولاعب فريق مانشيستر سيتي الانجليزي ( 432 نقطة ) فيما تحصل على المركز الثالث اللاعب حكيم زياش نجم المنتخب المغربي ولاعب فريق اياكس امستردام الهولندي ( 86 نقطة)

وعلى صعيد المنتخبات العربية صاحبة الانجازات خلال العام الماضي فاز المنتخب الجزائري بطل كأس الامم الافريقية بلقب افضل منتخب عربي لعام 2019 وجمع 810 نقاط امام منتخب قطر بطل كأس الامم الاسيوية المركز الثاني فيما حل المنتخب البحريني بطل كأس الخليج في المركز الثالث .

وفي مسابقة الاندية العربية احرز فريق الهلال السعودي بطل دوري ابطال أسيا ووصيف كأس زايد للاندية العربية الابطال على المركز الاول وجمع 720 نقطة .وحل في المركز الثاني فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا . وجاء في المركز الثالث فريق الزمالك المصري حامل كأس الاتحاد الافريقي .

وكانت لجنة الاستفتاء التي يرأسها بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية قد قامت بعملية فرز الترشيحات التي شارك فيها اكثر من 100 صحفي وصحفية من مختلف بلدان الوطن العربي .

وسيتم لاحقا اختيار الشخصية الرياضية العربية الاكثر تأثيرا خلال العام من خلال اللجنة التنفيذية في الاتحاد الى جانب عدد من خبراء الكرة في الوطن العربي .

وسوف يتم إعلان موعد الإحتفال وتكريم الفائزين خلال الأيام القليلة القادمة حسب ما افاد بذلك عوني فريج الناطق الاعلامي للاتحاد .