ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 من مستوى وادي الزرقاء منطقة بوسالم جندوبة

تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء الى الكلم 121 منطقة بوسالم جندوبة.

ودعت الادارة العامة للحرس الوطني مُستعملي الطريق الى الإلتزام بالسياقة المعتدلة وذلك بعدم الإفراط في السرعة وترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير لردّ الفعل عند الإقتضاء والحرص على تفادي تعطيل الحركة والحدّ من مجال الرؤية والتقيّد بإشارات أعوان المرور والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.

كما دعت الى إستعمال الإنارة القانونيّة نهارا كلما إقتضت ظروف الرؤية ذلك.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448-