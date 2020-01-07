وزارة الصحة تجدد توصيتها باتباع وسائل الوقاية من النزلة الموسمية

جددت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصيتها بضرورة اتباع جملة من وسائل الوقاية من الاصابة بالنزلة الموسمية خاصة في ظل موجة البرد التي تشهدها البلاد خلال هذه الايام، مؤكدة انه تم باستعمال منظومة مندمجة متطورة، رصد انتشار فيروسات النزلة الموسمية منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة ان الوقاية تبقى أهم وسيلة للمحفاظة على الصحة وللحد من تفشي المرض ومن انعكاساته على الفئات الأطثر اختطارا، داعية عموم المواطنين الى تجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة أو القريب وغسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، فضلا عن استعمال المنديل الورقي عند السعال والعطس ورميه مباشرة في سلة المهملات.

كما أبرزت ضرورة تهوئة المنازل باستمرار ولمدة نصف ساعة في اليوم على الاقل، الى جانب زيارة الطبيب اذا شعر المريض بضيق التنفس أو عند تسجيل حرارة مرتفعة رغم استعمال الدواء.

وذكّرت الوزارة انه يمكن للمتخلفين عن التلقيح من الفئات ذوات عوامل الاختطار بالخصوص من مرضى مزمنين ونساء حوامل ومسنين وأطفال القيام بالتلقيح ضدّ النزلة الموسمية حتى موفى شهر جانفي 2020

وبالنسبة للأطفال وخاصة الرضع، أفادت الوزارة انه يجب الحرص على ابعاد الرضع عن الاشخاص او الاطفال الاخرين، وذلك لمنع انتقال العدوى اليهم وتجنب تعريضهم للهواء الملوث بسبب التدخين، الى جانب الامتناع عن تقبيلهم من الفم.

وجددت وزارة الصحة التذكير باتخاذ الحذر الازم إثر استعمال وسائل التدفئة التقليدية التي يمكن أن تؤدي الى الاختناق بأوكسيد الكربون، داعية الى تهوئة الغرفة وعدم ترك وسيلة التدفئة بالغرفة أثناء النوم مع الاسراع في حالات الاصابة بالاختناق او الاحساس بالدوران باخراج المصاب الى فضاء مفتوح واستدعاء الطبيب او الحماية المدنية.