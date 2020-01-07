10 الاف مريض نفسي يتم ايوائه سنويا في الرازي وفي مختلف أقسام الأمراض النفسية..

أكد رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي وحيد المالكي ارتفاع عدد المرضى النفسيين سنويا مشيرا انه تم سنة 2019 ايواء 7530 مريض بالرازي.

وبين الدكتور أن عدد المرضى الذين تم ايوائهم سجل ارتفاعا بـ11 بالمائة سنة 2019 مقارنة بـ2018 حيث كان في حدود 6750 مريض تم ايوائهم.

ونفى المالكي ما يتم تداوله من اخبار حول تضاعف عدد المرضى النفسانيين بالرازي وبلوغه 9400 مريض مشددا على ان هذا العدد غير صحيح.

واشار المالكي الى عدد الصحيح هو 7530 مريض تم ايوائه وليس عدد المرضى النفسانيين في تونس لانه اكثر بكثير من هذا العدد بنظر الى بقية اقسام الامراض النفسية الموجودة في صفاقس، نابل، القيروان و جندوبة وسوسة والمهدية.

وتابع المتحدث في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام أن عدد المرضى الذين يتم ايوائهم سنويا في رازي وبقية اقسام الامراض النفسية في مختلف ولايات الجمهورية يتجاوز 10 الاف مريض.