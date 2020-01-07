عاجل/تقلبات جوية منتظرة يوم غد..وهذه التفاصيل..

من المنتظر ان تشهد الأحوال الجوية غدا الأربعاء 08 جانفي 2020 تغييرات حيث ستغشى السماء بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بمناطق أقصى الشمال.

ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

و الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال والمرتفعات الغربية وتتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.