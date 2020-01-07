أردوغان يطلب من سعيّد استخدام الأراضي التونسية والمجاليْن الجوّي والبحري للتدخل العسكري في ليبيا و الرئاسة ترد

أكدّت المستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام و الاتصال رشيدة النيفر في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، رفض تونس طلبا من أنقرة، للسماح لقوات تركية بالعبور من تونس إلى ليبيا.

و قالت النيفر، حسب ما جاء في موقع “سكاي نيوز عربية”، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن “تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس”.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين.

و أشارت النيفر إلى أن أردوغان طلب استخدام الأراضي التونسي والمجاليْن الجوّي والبحري لأجل التدخل العسكري في ليبيا، و رفض سعيّد طلب أردوغان، مشيرة إلى أن الكلام عن رائحة الدخان في قاعة الندوة الصحفية لم يكن “مجانيا”.

وتابعت “بل كان يعكس انزعاج أردوغان من نتائج المحادثات التي انتهت برفض استعمال الأراضي أو الأجواء أو المجال البحري التونسي لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا”.