تطاوين: إضراب بجميع الشركات البترولية يوم 22 جانفي الجاري

أقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، مساء أمس الاثنين، يوم 22 جانفي الجاري، موعدا جديدا للاضراب الحضوري مع وقف الانتاج في جميع الشركات البترولية والذي كان مقررا ليوم 30 نوفمبر 2019، وذلك للمطالبة بالزام كل من شركة “إيني” الإيطالية للطاقة وشركة تنمية واستغلال رخصة الجنوب البترولية “سودابس” بتطبيق محضر الاتفاق الممضى يوم 6 ماي 2017.

ودعا الاتحاد الشركات البترولية، الى تفعيل محضر “اتفاق الكامور” حول حصص انتداب أبناء الجهة صلبها، واستكمال الاجراءات النهائية لمناظرة انتداب أعوان بالشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط “سيتاب”، فضلا عن إلزام الشركة البترولية النمساوية “أو آم في” بالتراجع عن برنامج تسريح الاعوان وتمكين الناجحين في المناظرة الاخيرة من عقود شغل مباشرة وعدم التعامل مع شركات مناولة.

وتتعلق المطالب أيضا، بتعيين مدير لكل مكتب تابع لكافة الشركات الموجودة بدار المؤسسات البترولية بتطاوين، وصرف فواتير شركة الجنوب للخدمات في الآجال.

يذكر أن إقرار هذا الاضراب، يأتي على خلفية عدم تنفيذ محضر الاتفاق الممضى يوم 28 نوفمبر 2019 بمقر ولاية تطاوين بين الطرف النقابي والشركات البترولية في إطار اللجنة الجهوية للتصالح.