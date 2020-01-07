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خدمة الدين الخارجي المتراكمة ترتفع بـ5ر38% لتصل الى 2ر9 مليار دينار موفى ديسمبر 2019

2020/01/07 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

ارتفعت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 5ر38 بالمائة، موفى ديسمبر 2019، لتصل الى 2ر9 مليار دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.

وأشار البنك المركزي، كذلك، الى تطور مداخيل الشغل المتراكمة (نقدا)، موفى ديسمبر 2019، لتناهز 5 مليار دينار، مقابل 1ر4 مليار دينار سنة 2018.

وتحسنت المداخيل السياحية المتراكمة بنحو 7ر35 بالمائة لتصل الى مستوى 6ر5 مليار دينار موفى ديسمبر 2019.

وأفاد البنك أن الموجودات الصافية بالعملة الصعبة لتونس قد بلغت 1ر19 مليار دينار، الى غاية يوم 6 جانفي 2020، أي ما يعادل 109 يوم توريد مقابل 8ر13 مليار دينار (83 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2018.

وأكد، في المقابل، تراجع الحجم الجملي لاعادة التمويل ليمر من 16 مليار دينار، خلال جانفي 2019، الى 8ر11 مليار دينار حاليا أي بارتفاع
بنحو 6ر26 بالمائة.

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