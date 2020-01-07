الافراج على زوج نانسي عجرم .. وعائلة الضحية تشكّك في رواية السرقة

أفرج القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 عن زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم وذلك بعد 3 ايام من ايقافه وعرضه على التحقيق على خلفية قتله لصًا اقتحم منزله .

وتداولت وسائل اعلام لبنانية اليوم تسجيلا لوالدة القتيل المدعو محمد الموسى (سوري الجنسية) يشكك في رواية زوج الفنانة.

ونشرت قناة “الجديد” اللبنانية تسجيلا لوالدة القتيل قالت فيه ان “زوجة ابنها أخبرتها أنه ذهب إلى بيروت لتحصيل بدل عمل.. وأن لديه عملا ما سيقوم به ويعود”.

وأضافت: “من قتل محمد، لم يقل إن الحرامي دخل إلى غرفة أبنائه” (..) “لماذا لم يسلموه للقضاء؟ لماذا أعطوه رصاصة في قلبه وحرقوا قلبي؟”.

وسألت الوالدة: “كيف يقولون إنه كان هناك تبادل لإطلاق النار، بينما محمد لم يكن يملك مسدسا؟، كيف دخل المنزل بوجود عدد من الرجال؟، لماذا تعطلت الكاميراوات في ذلك اليوم تحديدا؟.

ونقلت عن خال القتيل تشديده على ان زوج عجرم حذف ما يريد في الفيديو المنشور، متسائلا لماذا لم يتم التقاط صورة لمحمد بعد إطلاق النار عليه تظهر المسدس بين يديه؟، مؤكدا أن” ابن أخته يعيش في لبنان منذ 10 سنوات وليس لديه أي سوابق اجرامية” وأضاف: “لو لم يكن محقا، لماذا أقدم الدكتور فادي على إعطائه مبلغا من المال؟”.

من جهة أخرى، اكد محامي زوج نانسي عجرم أنه “ليس هناك أية معرفة مسبقة باللص”، وكشف أن “الهاشم أطلق على السارق من 10 إلى 16 طلقة نارية في حالة من الدفاع عن النفس”،

وأضاف: “نظرا للحالة العصبية التي مر بها، فإنه لو كان يمتلك 100 رصاصة لأطلقها”.