جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية والمتفرقات من ابرزها رئاسة الجمهورية ترفض رفضا قطعيا السماح بانزال للجيش التركي في تونس عبر الحدود التونسية الليبية وتصاعد مؤشر الياس لدى التونسيين اضافة الى ان الخطوط الجوية الاسترالية “كانتاس ” احتلت قائمة الخطوط الجوية الاكثر امنا وسلامة في العالم لعام 2020 .

وقد اورد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” تصريحا للمستشارة المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، اكدت فيه ، أن رئاسة الجمهورية ترفض رفضا قاطعا أن تسمح بإنزال للجيش التركي عبر الحدود التونسية الليبية، مؤكّدة أن أي شبر من التراب التونسي ليس محل أي مساومة.

واضافت النيفر ، أنّ المشاوات لازالت متواصلة من أجل مشاركة تونس في مؤتمر برلين القادم حول الملف الليبي ، مشيرة الى ان المساعي حثيثة من أجل أن تكون تونس طرفا في مؤتمر برلين رفقة الجزائر وليبيا .

وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” ، الى مداخلة أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار ، الذي اكد فيها ، أن الحديث عن تعديل قائمة أعضاء الحكومة المقترحة بعد إرسالها إلى مجلس نواب الشعب يعد من باب العبث الدستوري و الثرثرة السياسية وفق تعبيره.

وأوضح عبد الرزاق المختار في برنامج “صباح الورد” ، أن التكليف هو عبارة عن مسار اجرائي يعتمد على حلقات تبدأ برسالة إقتراح رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ويتوسطها رسالة التكليف التي يرسلها رئيس الجمهورية لمجلس نواب الشعب و تنتهي بتسلم رئيس البرلمان لقائمة أعضاء الحكومة .

وأضاف المتحدث ، أنه بتسلم رئيس البرلمان للرسالة المتضمنة لقائمة الحكومة و تحديد موعد جلسة منح الثقة يستنفذ التكليف كل دلالاته ولايصبح لرئيس الحكومة أي صلاحيات تذكر سواء الدفاع عن أعضاء حكومته المقترحين أمام البرلمان .

وافاد موقع قناة “نسمة” ، أن مؤشر اليأس في تصاعد لدى المجتمع التونسي وذلك لعدة أسباب من بينها خيبة الامل التي يعيشها كل يوم على وقع التقلبات السياسية الوطنية حسب ما صرح به الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير .

واعتبر بن نصير ، أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية ألقت بظلالها على الشعب التونسي فبعد تسع سنوات من الثورة فان الوضع العام للبلاد لا يبشربخير وهذا ما جعل التونسي يعيش خيبة أمل كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وذكر نفس الموقع ، ان شركة الخطوط الجوية ” Qantas” “كانتاس” الأسترالية ، احتلت قائمة الخطوط الجوية الأكثر أمنا وسلامة في العالم للعام 2020 وفق التصنيف الذي نشره موقع AirlineRatings المختص بتقييم شركات الطيران من حيث الأمن والسلامة

واضاف الموقع ، ان الشركة الأسترالية تصدرت قائمة أفضل 20 شركة طيران، من أصل 405 شركة في العالم ، مبينة ان التصنيف شهد أفضل 20 شركة طيران وحضور 4 شركات عربية، على غرار شركة “الاتحاد” للطيران التي احتلت المرتبة الرابعة، تليها “الخطوط الجوية القطرية” في المرتبة الخامسة ، وفي المرتبة السابعة “طيران الإمارات”،إضافة “للخطوط الملكية الأردنية” التي احتلت المرتبة الـ15.

وفي اخبار العالم ، نشر موقع ” راديو ماد ” نقلا عن صحيفة التايمز البريطانية ، نفوق نحو 500 مليون حيوان بسبب حرائق الغابات في أسترليا منذ سبتمبر ، مما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها وفق تقديرات الخبراء بجامعة سيدني الاسترالية .

واضاف الموقع ،ان حوالي 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف قد نفقت بشكل مباشر أوغير مباشر بسبب الحرائق المدمرة