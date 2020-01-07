جندوبة : مواطنون وفلاحون في بلطة بوعوان يشتكون من الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء

اشتكى عدد من المواطنين والفلاحين وأصحاب معاصر زيت الزيتون في معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة من الانقطاعات المتكرّرة والمتواترة للكهرباء وتداعياتها على حياتهم ونشاطهم الاقتصادي في الجهة.

وقال بعض من الذين تحدثوا لصحفي (وات) إن الانقطاعات المتكرّرة ألحقت بهم أضرار متفاوتة الخطورة بعضها يتعلق بصعوبة أعداد أبنائهم التلاميذ لدروسهم والبعض الاخر تعطّل مربّي الأبقار في استخدام الآلات الكهربائية المستخدمة في عملية الحلب وبعضها الآخر يتعلق بتعطل معاصر الزيت في ظل صابة قياسية تستوجب في نظر أصحابها استفاقة وجاهزية تامة لمعالجة الأعطاب التي تحصل بين الحين والأخر.

وكانت جمعية “مجتمع التنمية والمواطنة ” فرع بلطة بوعوان قد وجّهت الى فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببوسالم – مرجع نظر المعتمدية – في الثاني من الشهر الجاري مطلبا يتعلق بالنفاذ الى المعلومة موضوعه تمكين الجمعية من تقرير مفصل حول أسباب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بمعتمدية بلطة بوعوان.

بالمقابل أكّد مدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة محمود بوسلامة أن الأعطاب التي حصلت مؤخرا في معتمدية بلطة بوعوان تعود لسببين الأول مردّه الرياح التي هبّت بشكل قوي يوم 23 ديسمبر 2019 والثاني يتعلق بالاعتداءات التي تطال الشبكة من قبل بعض المواطنين وما رافق ذلك من تداخل الأشجار مع الأعمدة والأسلاك الكهربائية الرابطة بين المساكن، وعمد بعض المواطنين الى إقامة بنايات لا تحترم المسافات اللازمة الواجب تطبيقيها بالنظر إلى الشبكة الكهربائية، وفق تعبيره.

وتعدّ معتمدية بلطة بوعوان أكثر من خمسين الف ساكن اغلبهم يمتهن الفلاحة وفي مقدمتها تربية الابقار الحلوب وبها مؤسسات عمومية منا مؤسسات تربوية وصحّية وعدد هام من المؤسسات الخاصة وشركات الاحياء الفلاحية ومراكز مختصة في تجميع الحليب.