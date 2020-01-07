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رئيس بلديّة المنزه السابق يتّهم بلديّة تونس بخدمة عدد من الأحزاب خلال الانتخابات التشريعيّة والرئاسية

2020/01/07 أماني ابراهيمي, أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الرئيس السابق للدائرة البلديّة بالمنزه أنيس الوسلاتي أن مختلف المجالس البلدية تعاني من شح الموارد المالية التي تعود اساسا الى عدم حرص بعض المسؤولين البلديين على تسخير ماهو متاح من موارد بشرية وترسانة قانونية.

كما اتّهم الوسلاتي بلديّة تونس بالتأثر سلبا بالانتخابات الرئاسية و التشريعية الأخيرة مشيرا أنه قد تمّ توظيف العمل البلدي لفائدة الاحزاب

وأضاف الوسلاتي قائلا :”اليوم في بلدية تونس وقع بعض الاستثمار اللوجستي ولكنه يبقى قليل لان الاسطول القديم لم يعد مربح بل أصبح مكلف كما أن ميزانية مشاريع القرب او ما يسمى كل سنة بالمشاريع التشاركية التي تشمل الطرقات، التنوير و المناطق الخضراء لا تفي بالحاجة بل قليلة جدا مقارنة بالحالة السيئة للبنية التحتية في اغلب مناطق البلاد فلذالك وجب الشروع في مشروع وطني كبير على المدى المتوسط لصيانة البنية التحتية للبلاد التي اعتبرها في نفس مرتبة لقمة العيش للتونسين”.

وشدّد الوسلاتي أن ” الدولة مطالبة ليس فقط بحسن التصرف في ما لديها من موارد مادية وبشرية ولوجيستيكية و المحفاظة على مداخيلها القارة والمتحركة ، بل عليها أن تجد الحلول المناسبة لخلق الثروات ، إذ رغب مجلس النواب في مساعدة العمل الحكومي فعلا و قام بمراجعة العديد من التشريعات للقطع مع البيروقراطية”.

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