مدينة الثقافة تستضيف ولاية تونس في اختتام تظاهرة أيام الجهات

يختتم البرنامج الثقافي “أيام الجهات: مدن الفنون في مدينة الثقافة” فعالياته يوم السبت 11 جانفي الحالي، إذ تستضيف مدينة الثقافة ولاية تونس لتمكين الزوار من الاطّلاع على ما تزخر به هذه الجهة من موروث ثقافي وتراثي ثري ومتنوع.

وأعدّ المنظمون برنامجا سينطلق من أمام المدخل الرئيسي لمدينة الثقافة المطلّ على شارع محمد الخامس، حيث ستحتضن الساحة الخارجية عروضا تنشيطية متنوعة منها استعراض للسيارات القديمة والتاريخية وعرض مجسمات تاريخية لباب سعدون وباب بحر، فضلا عن تقديم عروض تنشيطية تؤمنها فرق موسيقية صوفية وفلكلورية.

ويتضمن البرنامج أيضا عدّة معارض يحتضنها البهو الرئيسي للمدينة، منها جناح للصناعات التقليدية ومعرض للباس التقليدي وآخر حول مدينة تونس العتيقة، إلى جانب ورشات في صناعة النحاس والتطريز اليدوي وصناعة المصوغ وصناعة العنبر والشاشية والسراجين، علاوة على ورشة للألعاب التراثية ومعرض فنون تشكيلية من إنتاجات نوادي الرسم بدور الثقافة ونوادي الأطفال.

وفي ساحة المسارح سيكون الموعد مع عروض شبابية راقصة لنوادي الرقص بدور الثقافة وعرض شبابي راقص لنادي الرقص والتعبير الجسماني بدار الشباب الكرم.

أما في مسرح المبدعين الشبان فسيكون لجمهور مدينة الثقافة موعد مع عرض مسرحية “لحن الحياة” من إنتاج نادي المسرح بدار الثقافة العوينة والمتوجة على المستوى الوطني في إطار المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب لسنة 2019 ليكون مسك الختام على الساعة السابعة مساء مع عـــرض موسيقي للفنان زياد غرسة.