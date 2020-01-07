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عاجل/عماد بن حليمة يفضح خفايا لقاء بين الشاهد والقروي في منزل الغنوشي..

2020/01/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

نشر المحامي عماد بن حليمة اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2020 تدوينة تحدث فيها عن لقاء جمع بين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ويوسف الشاهد بتنظيم من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لعقدج صلح بينهما من اجل مصلحة تونس.

كما كشف ايضا عن لقاء حصل سابقا بين الشاهد و الغنوشي في بيته في اوت الماضي للزج بالقروي في السجن.

وقال بن حليمة: “يوم الاربعاء 21 اوت 2019 يوسف الشاهد يلتقي الغنوشي في بيته و بعد اجتماع طويل اتفقا على ايداع نبيل القروي بالسجن للتخلص منه و كان لهما ذلك يوم الجمعة 23 اوت 2019 و اليوم الغنوشي يقنع الشاهد بضرورة التصالح مع القروي لمصلحة البلاد؛ السياسة عالم النخاسة”..

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