إيقاف عنصر إرهابي خطّط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أحد المقرّات الأمنية ومنتسبيها بمدينة صفاقس



قالت وزارة الداخلية إن مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة، “تمكّنت من كشف عنصر إرهابي وإيقافه، إذ ثبتت مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي وتخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أحد المقرات الأمنية ومنتسبيها بمدينة صفاقس، بهدف ضرب مقومات الأمن العام وزعزعة الإستقرار وإرباك الوحدات الأمنية بالجهة”، وفق بلاغ للداخلية لم يحدّد تاريخ الكشف عن هذا العنصر.

كما جاء في هذا البلاغ أنه “بتعميق الأبحاث مع المعني، ثبت إندماجه ضمن خلية إرهابية تولت استقطاب وتسفير عناصر شبابية تونسية إلى بؤر التوتر، ليتم بعد متابعة فنية وميدانية دقيقة، تفكيك خلية تسفير تنشط بجهتي الجم من ولاية المهدية ورقادة من ولاية القيروان، مرتبطة بعناصر إرهابية متحصنة بالفرار بالمرتفعات الغربية للبلاد التونسية وإيقاف عناصرها”.