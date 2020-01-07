إيقاف عناصر تكفيرية وحجز سلاح كلاشينكوف

تولت الإدارة العامة للمصالح المختصة، ليلة أمس الإثنين، مداهمة محلات سكنى لعدد من العناصر التكفيرية وإيقافهم، بعد التنسيق في الغرض مع النيابة العمومية، وذلك على إثر توفر معلومات تفيد بتحوز عنصر تكفيري على سلاح ناري نوع “كلاشنكوف” (دون مخزن) ببئر مياه.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن الأبحاث متواصلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص هذه العملية الأمنية.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـ 02 مارس من ولاية أريانة، أمس الإثنين، بعد نصب كمين محكم، من القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 1، من أجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها “الاشتباه في الإنتماء الى تنظيم إرهابي”، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاحتفاظ بالعنصر التكفيري الموقوف (عمره 27 سنة وقاطن بجهة حي النصر بمعتمدية المنيهلة )، واتخاذ ما يتعين في شأنه.