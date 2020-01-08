في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 08 جانفي 2020

الحمل

إذا كنت تفكر خلال الأيام الماضية في كتابة رواية أو قصة قصيرة أو في رسم بعض اللوحات بألوان الزيت، فابدأ اليوم. ليس لديك أي أعذار. لديك العديد من المواهب، فلم لا تستغلها اليوم؟ من الممتع اليوم أن تجمع بين الكتابة والرسم.

الثور

ربما يقدم لك أحد الأصدقاء اليوم هدية ما. قد تكون هذه الهدية مبلغا من المال أو أغراضا كنت تود شراءها منذ فترة أو ساعة ثمينة أو أي شيء آخر. يجب أن تختار الهدية الأنسب لك. عبر عن شكرك وامتنانك لصديقك وعبر له عن إعجابك بالهدية.

الجوزاء

شارك في ورشة عمل اليوم مع أحد الأصدقاء. مهنتك تحتاج إلى تدريب وممارسة. ربما تحتاج هذه الفترة إلى التسجيل في إحدى دورات الحاسب الآلي. تسجيلك في مثل هذه الدورات سيساعدك على التقدم سريعا في العمل. لا تتجاهل مهاراتك وقدراتك الفنية.

السرطان

تتلقى اليوم خطابا أومكالمة هاتفية تحثك على العمل والاجتهاد. ستكتشف اليوم أن أوشكت على الوصول إلى هدفك ولكنك ما زلت تحتاج إلى الاجتهاد والصبر. تستعد للخروج مع أسرتك لمكان ما ولكن تواجهك عدة صعوبات.

الاسد

إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد في حياتك المهنية اليوم، يجب أن تتخذ موقفا ما، وإذا أمكن، يجب أن تتخذ بعض القرارات الحاسمة وتواجه بعض المشكلات غير المتوقعة. لا تجعل المواقف الصعبة تبعدك عن أهدافك أو طموحاتك.

العذراء

تتمنى اليوم ان تعيش يوما هادئا خاليا من المشاكل خاصة في العمل، ولكن لسوء الحظ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. أنت مضطر اليوم للرد على الهاتف أكثر من مرة بل ربما تقضي ساعات طويلة على الهاتف لحل مشكلة ما.

الميزان

قد تقابلك في حياتك الخاصة اليوم بعض المواقف الحرجة والتي ليست بالضرورة صعبة الحل كما قد تبدو في أول الأمر. لا تبحث عن العيوب في شريكك أو في أصدقائك، ولكن أعد تقييم وجهة نظرك في نفسك أولا. كن متفائلا وستتغير الأمور إلى الأفضل.

العقرب

يراك شريك حياتك شخصا عصبيا ومتسلطا، ويتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. لا تفقد أعصابك حتى لا تندم بعد ذلك على ما قلته. عندما يرتكب الآخرون أخطاء، لا تبالغ في توبيخهم. عند الاختلاف في وجهات النظر، فيجب أن تتقبل الآخرين على ما هم عليه وأن لا تحاول تغييرهم حسب رغبتك.

القوس

الوقت غير ملائم لاتخاذ بعض القرارات التي تخص علاقتك بالشريك. إذا كنت تفكر في الدخول في علاقة جديدة، أو إذا كنت تفكر في عرض الزواج على الشريك الحالي، ستجد صعوبة في اتخاذ القرار بنفسك بسبب شعورك بالارتباك والاضطراب.

الجدي

من المتوقع ألا تشعر بالراحة في محيط الأصدقاء اليوم، وكثيرا ما تعامل الأصدقاء بوقاحة. تميل إلى خوض المناقشات بعدوانية متزايدة. يجب أن تعامل الجميع باحترام، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تهين أي شخص لمجرد أنه غير راض عنك أو غير متفق مع وجهة نظرك.

الدلو

أنت شخص مختلف وغير تقليدي خاصة في علاقتك بالآخرين، وفي الحقيقة هذا الاختلاف لا يقلقك تماما. رغم أنه قد يسبب لك بعض المشاكل اليوم. يجب أن تسأل نفسك اليوم هل أنت ملتزم أخلاقيا وهل هذا الاختلاف يتعارض مع عادات وتقاليد مجتمعك؟

الحوت

الظروف مناسبة اليوم وتساعدك على القيام بنشاط فني جديد. لديك العديد من الأفكار والخطط ولكنك تنتظر من يشجعك على تنفيذها. اختر أحد هذه الأنشطة وابدأ فيها الآن وستجد الأصدقاء بجانبك. ربما تحتاج بعض الخط إلى تعديل أو تغيير طفيف. لا تقلق فكل شيء سيكون على ما يرام.