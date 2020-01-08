أمطار رعدية: هذه توقعات الطقس لهذا اليوم ويوم غد..

يتميز الطقس اليوم الأربعاء 08 جانفي 2020 بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بالسواحل الشمالية.
مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة و الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
اما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل.
و الحرارة في انخفاض نسبي وتتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 13 و 17 درجة ببقية الجهات.
ويوم غد تكون السحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية و الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
اما البحر متموج فقليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجة بالمرتفعات الغربية.