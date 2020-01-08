أمطار رعدية: هذه توقعات الطقس لهذا اليوم ويوم غد..

في قضيّة متعلّقة بالشاهد ووزير النقل/ تفاصيل ايقاف الرئيس المدير العام للنقل بين المدن

عاجل/ قوّات حفتر تسيطر على سرت وتطوّق مصراتة

عاجل/عماد بن حليمة يفضح خفايا لقاء بين الشاهد والقروي في منزل الغنوشي..

عاجل/مقتل 180 راكبا في تحطم طائرة بوينغ بعد اقلاعها من طهران..

2020/01/08 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم، أن طائرة من نوع بوينغ 737، تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، سقطت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران، وعلى متنها 180 مسافرا.

ويأتي هذا الحادث بالموازاة مع التوتر السائد في المنطقة إثر إطلاق طهران فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخا” على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أميركية.

وبينما لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن خللا فنيا وراء الحادثة وأنها سقطت بعد الإقلاع مباشرة.

يذكر أن إدارة الطيران المدني الفدرالية الأميركية أعلنت مساء الثلاثاء منع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عُمان.

وقالت الإدارة في بيان إنها “ستواصل مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب”.

 

 

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn