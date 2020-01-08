عاجل/مقتل 180 راكبا في تحطم طائرة بوينغ بعد اقلاعها من طهران..

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم، أن طائرة من نوع بوينغ 737، تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، سقطت بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران، وعلى متنها 180 مسافرا.

ويأتي هذا الحادث بالموازاة مع التوتر السائد في المنطقة إثر إطلاق طهران فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخا” على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بالعراق تضم قوات أميركية.

وبينما لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء تحطم الطائرة، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن خللا فنيا وراء الحادثة وأنها سقطت بعد الإقلاع مباشرة.

يذكر أن إدارة الطيران المدني الفدرالية الأميركية أعلنت مساء الثلاثاء منع الطيران المدني الأميركي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عُمان.

وقالت الإدارة في بيان إنها “ستواصل مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب”.