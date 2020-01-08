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المخابرات الجزائرية تحذر تونس من مخطط إرهابي خطير..وهذه التفاصيل..

2020/01/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف موقع الصريح نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة امس عن وجود تعزيزات كبيرة من القوات الخاصة الجزائرية داخل التراب الجزائري من جهة المكان المعروف بقرون عيشة،على مستوى معتمدية غار الدماء، من ولاية جندوبة.

ووفق الموقع ذاته، فإن التعزيزات تأتي على أثر توفر معلومات مؤكدة مفادها اعتزام عناصر إرهابية خطيرة مدججة بالأسلحة والأحزمة الناسفة التسلل من وإلى الجبال الواقعة على الحدود بين البلدين للقيام بأعمال إرهابية كبيرة..

كما حذرت الإستخبارات الجزائرية الجانب التونسي لتوخي الحذر والقيام بالتنسيق بين الجانبين للتصدي لأي مخطط ارهابي .

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