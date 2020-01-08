أطلقت أكثر من 12 صاروخا: تفاصيل قصف ايران لقاعدتين في العراق يستخدمهما جنود أمريكيون “انتقاما” لمقتل سليماني

أعلنت إيران أنها قصفت بصواريخ بالستية فجر الأربعاء قاعدتين أمريكيتين في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة بضربة أمريكية في بغداد.

وقال حرس الثورة الإسلامية في بيان إنه أطلق “عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية المحتلة من الجيش الإرهابي الأمريكي المعروفة باسم عين الأسد” بمحافظة الأنبار، مشيرا إلى أن العملية جاءت “انتقاما لاغتيال” سليماني.

من جهته، أعلن البنتاغون بعد منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة أن إيران قصفت من أراضيها قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إنه “قرابة الساعة 5,30 (الثلاثاء بتوقيت واشنطن، 22,30 ت غ) من السابع من كانون جانفي، أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخا بالستيا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق”.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء حول الضربة. وقال في تغريدة على “تويتر”: “كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جار الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام! لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزا في العالم، وبفارق شاسع! سأدلي بتصريح صباح الغد”.

كما حذر الحرس الثوري في بيانه فجر الأربعاء “الشيطان الأكبر والنظام الأمريكي من أن أي عمل شرير أو اعتداء او تحرك آخر سيواجه ردا أكثر إيلاما وقساوة”.

وقال: “ننصح الشعب الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من المنطقة منعا لوقوع المزيد من الخسائر ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأمريكيين بسبب الكراهية المتزايدة للنظام” الأمريكي.

وبعد ساعات من الضربة الصاروخية الإيرانية، أعلنت واشنطن أنها منعت طيرانها المدني من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عمان، ما يؤشر إلى مخاوف من تصعيد عسكري بين الطرفين.

واعتبر الخبير في المجموعات الشيعية المسلحة فيليب سميث أن “هذا تصعيد كبير”، قائلا إن “إطلاق صواريخ بالستية علنا من إيران باتجاه أهداف أمريكية يُعد مرحلة جديدة”، ومذكرا بأن إيران كانت حتى اليوم تستهدف الأمريكيين عبر مجموعات مسلحة موالية لها.

أ.ف.ب