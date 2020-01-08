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انقاذ 14 بحّارا بالشابة .. وهذه التفاصيل

2020/01/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت مراكب صيد تنشط على بعد ستة أميال بحرية من ميناء الشابة (ولاية المهدية)، ليلة الثلاثاء، من إنقاذ طاقم مركب صيد يتكون من 14 بحارا، بعد طلب استغاثة وجهه ربان المركب إلى المراكب القريبة والحرس البحري.

وتمكنت المراكب من الوصول بسرعة إلى المركب المنكوب (يحمل اسم بلال ورقم 2578 صفاقس)، وإجلاء كل البحارة الذين كانوا على متنه ونقلهم إلى ميناء الصيد البحري بالشابة، فيما غرق مركبهم.

وتفيد المعطيات الأولية بأن ربان المركب تفطن إلى تسرّب المياه إلى أسفل المركب، الذي خضع منذ أسبوعين إلى عملية إصلاح، ليسرع في طلب النجدة من وحدات الحرس البحري والمراكب الناشطة في المكان.

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