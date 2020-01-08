كأس قطر 2020: السيلية بقيادة المدرب التونسي الطرابلسي يبحث عن إثبات مكانته ضمن المربع الذهبي

يبحث السيلية القطري عن إثبات نفسه وأحقيته بالتواجد بين الأندية الأربعة الكبار، عندما يشارك في بطولة كأس قطر 2020 في نسختها السادسة، وذلك للمرة الثانية خلال هذه البطولة بعدما سبق وشارك في العام 2014، حيث سيلعب يوم الجمعة مع نظيره الدحيل في نصف نهائي المسابقة.

وتأتي مشاركة السيلية بعدما حقق إنجازا كبيرا خلال الموسم 2018- 2019، بحصوله على المركز الثالث في البطولة ، خلف كل من السد بطل الدوري، والدحيل الوصيف.

ويطمح السيلية بقيادة سامي الطرابلسي الذي يدرب الفريق للعام السابع على التوالي الى الفوز بلقب البطولة ، حيث سيكون مشواره بمواجهة نادي الدحيل.وحقق نادي السيلية مستويات مميزة للغاية في البطولة القطرية خلال الموسم 2018- 2019، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وتعادل مرتين وخسر 8 مباريات وسجل 38 هدفا واهتزت شباكه 26 مرة، وحصل على 38 نقطة خلال 22 أسبوعا.

وقدم لاعبو السيلية مستوى جيدا جعلهم في النهاية يحصلون على مركز متقدم في الترتيب ويشاركون في بطولة كأس قطر في نسختها السادسة، وأيضاً يتأهلون للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتعود النتائج الجيدة والمميزة التي حققها الفريق إلى حالة الاستقرار الفني في السيلية منذ عدة مواسم، حيث يقود المدرب التونسي سامي الطرابلسي مهمة تدريب الفريق منذ عدة مواسم، وقد ساهم بخبراته الفنية والتدريبية في حدوث تغيير على مستوى الفريق، حيث أصبح السيلية من الأندية التي تنافس بقوة في البطولات والاستحقاقات.

واستطاع الطرابلسي أن يؤسس لهوية جيدة للفريق، وتعامل مع أدواته المتاحة بكل واقعية، وهو أقدم المدربين في البطولة القطرية كونه الوحيد الذي لم يتم تغييره منذ أن تولى مهمة تدريب السيلية في العام 2013، وهذا نابع من رؤية الإدارة التي تنشد الاستقرار لكونه يساهم في النتائج الإيجابية.

من جانبه، يبحث فريق /الدحيل/ عن حصد لقب بطولة كأس قطر 2020 . ويشارك الدحيل في بطولة كأس قطر 2020 في نسختها السادسة، بعد أن احتل المركز الثاني في جدول الترتيب النهائي للبطولة للموسم 2018- 2019، حيث خاض الدحيل موسما صعباً أسفر في النهاية عن حصوله على المركز الثاني برصيد 50 نقطة، من 15 انتصار و5 تعادلات وخسارتين، وسجل 52 هدفاً واهتزت شباكه 17 مرة، وذلك خلال 22 أسبوعاً.

ويعتبر الدحيل أحد المنافسين الدائمين على جميع البطولات والاستحقاقات المحلية، ويتميز باستقرار واضح على صعيد الجهاز الفني، فبعد أن تولى البرتغالي روي فاريا مسؤولية تدريب الفريق الموسم الماضي استمر هذا الموسم دون تغيير ليستمر الاستقرار الفني في الفريق، وهو من أهم الملامح التي تميز الدحيل.

كما أن الدحيل يملك نخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في البطولة القطرية على غرار الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والمغربي المهدي بن عطية، والتونسي يوسف المساكني، والبلجيكي الجنسية البرازيلي الأصل أدميلسون.