اتحاد “اجابة” يرفض الترفيع في سن التقاعد للاساتذة الجامعيين الباحثين

عبّر اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة”، في بلاغ له اليوم الاربعاء، عن رفضه الترفيع في سن التقاعد للجامعين الباحثين بمختلف أصنافهم، وذلك على إثر صدور منشور رئيس الحكومة عدد 13 المؤرخ في 20 ماي 2019 والمتعلق باجراءات الترفيع الاختياري في سن التقاعد.

وأكد، في بلاغ له اليوم، رفضه الترفيع القسري في سن التقاعد بالنسبة للاساتذة الجامعيين الباحثين من صنف “ب” الى سن الـ62 سنة والى 65 سنة بالنسبة للصنف أ.

كما عبر عن رفضه القاطع لامكانية الترفيع الاختياري في سن التقاعد ب5 سنوات ليصل الى 67 سنة للصنف “ب” و 70 سنة للصنف “أ”.

واعتبر ان “الاولوية القصوى”، اليوم، هي فتح مناظرات للانتداب الحاصلين على درجة الدكتوراه والذين يعدّون بلآلاف، مشيرة الى ما يلاقونه من”تهميش ممنهج” داعية الى ارساء الشفافية اللازمة في المسار المهني للاساتذة الجامعيين الباحثين وخاصة في لجان التأهيل والانتداب ومعايير الارتقاء العلمي، وذلك من أجل سدّ النقص الحاصل في الاساتذة الجامعيين الباحثين من صنف “أ”.

واقترح اتحاد اجابة توفير اطار للتواجد القانوني بوحدات البحث للاساتذة المتقاعدين والراغبين في افادة الباحثين الشبان بخبراتهم بصفة تطوعية انطلاقا من ايمانها بوجوب خلق حوكمة و ديناميكية جديدة في البحث العلمي لفتح آفاق تشغيل جديدة أمام الباحثين الشبان عوضا عن الحلول الترقيعية.