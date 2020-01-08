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عضو الهايكا هشام السنوسي يهاجم رشيدة النّيفر بسبب تصريحاتها.. وهذه التفاصيل

2020/01/08 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن الهايكا لم تتلق أي دعوة من رئيس الجمهورية رغم لقاءاته العديدة مع بقية الهيئات و المنظمات الأخرى مشيرا أنّه استفسر من المكلّفة بالاعلام عن سبب هذا التجاهل فقالت أنهم مطالبون بارسال مطلب رسمي الى رئاسة الجمهوريّة في حال رغبوا في لقاء قيس سعيّد.

ولاحظ السنوسي أن تصريحات رشيدة النيفر وهي اليوم في مثل هذا المنصب الحساس غير مسؤولة واصفا إياها بردات فعل غريزية متابعا القول “يبدو أن جراح رشيدة النيفر من الهايكا لم تندمل بعد” حسب تعبيره.

و بالعودة لأسباب إستقالة النيفر من عضوية الهايكا منذ أعوام أوضح السنوسي أنها غادرت بسبب رفضها للتصويت داخل مجلس الهيئة وهو أمر يتنافى مع مبدأ الديمقراطية مؤكدا أن المحكمة الإدارية أنصفت الهايكا في الشكاية التي تقدمت بها النيفر آنذاك.

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