وزارة الصحة توضح الاحكام الواردة بالقرار المتعلق بضبط شروط اعداد قائمات الانتظار لاحداث صيدليات البيع بالتفصيل

أوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن قرار وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ المؤرخ بتاريخ 19 ديسمبر 2019 والمتعلق بضبط شروط اعداد قائمات الانتظار لاحداث صيدليات البيع بالتفصيل جاء لتوحيد جميع القرارات السابقة وادخال بعض التغييرات لمزيد تنظيم قائمات الانتظار.

وأضافت الوزارة في هذا الخصوص أن الترسيم سيكون بقائمة انتظار واحدة لكافة الصيادلة مهما كانت وضعياتهم المهنية وتجديد الترسيم بقائمات الانتظار كل سنتين قبل موفى شهر جانفي من كل سنة زوجية.

وأفادت وزارة الصحة جميع الصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار قبل صدور القرار الوزاري المذكور ان تجديد ترسيمهم واختيار قائمة الانتظار التي يرغبون في ابقائها يستوجب تجديد ترسيمهم قبل موفى شهر جانفي 2020 بالنسبة للصيادلة المرسمين بقائمة انتظار واحدة وكذلك المرسمين بـ3 قائمات انتظارمشددة في هذا الخصوص على ضرورة ابقاء الصيادلة المرسمين ب3 قائمات انتظار ترسيمهم بقائمة انتظار واحدة.

كما أكدت الوزارة على ان الاجراءات المتبعة بخصوص الترسيم بقائمات الانتظار بالنسبة للصيادلة غير المرسمين والراغبين في الترسيم لم يطرأ عليها تغيير وتبقى كما هو معمول به سابقا.