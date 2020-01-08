في قضيّة متعلّقة بالشاهد ووزير النقل/ تفاصيل ايقاف الرئيس المدير العام للنقل بين المدن

عاجل/ قوّات حفتر تسيطر على سرت وتطوّق مصراتة

عاجل/عماد بن حليمة يفضح خفايا لقاء بين الشاهد والقروي في منزل الغنوشي..

عاجل/رئاسة الجمهورية تكشف حقيقة الطلب التركي باستغلال مجال تونس البحري والجوي

وزارة الصحة توضح الاحكام الواردة بالقرار المتعلق بضبط شروط اعداد قائمات الانتظار لاحداث صيدليات البيع بالتفصيل

2020/01/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن قرار وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ المؤرخ بتاريخ 19 ديسمبر 2019 والمتعلق بضبط شروط اعداد قائمات الانتظار لاحداث صيدليات البيع بالتفصيل جاء لتوحيد جميع القرارات السابقة وادخال بعض التغييرات لمزيد تنظيم قائمات الانتظار.

وأضافت الوزارة في هذا الخصوص أن الترسيم سيكون بقائمة انتظار واحدة لكافة الصيادلة مهما كانت وضعياتهم المهنية وتجديد الترسيم بقائمات الانتظار كل سنتين قبل موفى شهر جانفي من كل سنة زوجية.

وأفادت وزارة الصحة جميع الصيادلة المرسمين بقائمات الانتظار قبل صدور القرار الوزاري المذكور ان تجديد ترسيمهم واختيار قائمة الانتظار التي يرغبون في ابقائها يستوجب تجديد ترسيمهم قبل موفى شهر جانفي 2020 بالنسبة للصيادلة المرسمين بقائمة انتظار واحدة وكذلك المرسمين بـ3 قائمات انتظارمشددة في هذا الخصوص على ضرورة ابقاء الصيادلة المرسمين ب3 قائمات انتظار ترسيمهم بقائمة انتظار واحدة.

كما أكدت الوزارة على ان الاجراءات المتبعة بخصوص الترسيم بقائمات الانتظار بالنسبة للصيادلة غير المرسمين والراغبين في الترسيم لم يطرأ عليها تغيير وتبقى كما هو معمول به سابقا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn