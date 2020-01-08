اندلاع حريق هائل بمبيت جامعي بالقيروان.. وهذه التفاصيل

رئيس بلديّة المنزه السابق يتّهم بلديّة تونس بخدمة عدد من الأحزاب خلال الانتخابات التشريعيّة والرئاسية

عاجل/تحدث عن لقاء بين الشاهد والقروي: برهان بسيس يكشف..

أسامة الخليفي يكشف: “قلب تونس غير راض عن حكومة الجملي”..

عاجل/فيضانات تهدد مناطق في تونس نهاية هذا الأسبوع..الرصد الجوي يكشف ويوضح في نشرة خاصة..

2020/01/08 أهم الأخبار, الفيديو, المصدر, متفرقات

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في نشرة متابعة لتطورات الطقس خلال الساعات القادمة ان الامطار ستنزل بالشمال والوسط بكميات مقبولة متوسطة اعلى الكميات في المناطق الساحلية الشمالية الوطن القبلي تونس الكبرى ونفزة من ولاية باجة وبنزرت وطبرقة من ولاية جندوبة مع انخفاض في درجات الحرارة.

واضاف الغنوشي ان غد ستعود مؤشرات الصحو وسيشهد تحسنا.

وبداية من يوم الجمعة سيكون الطقس شتوي باتم معنى الكلمة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم ايضا ستكون هناك امطار يوم الاثنين.

ودعا الغنوشي المواطنين الى متابعة تطورات الوضع الجوي عبر النشرات التحذيرية للمعهد وعدم الانسياق وراء الاشاعات مؤكدا ان المعهد سيتابع كل التطورات لحظة بلحظة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn