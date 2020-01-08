عاجل/فيضانات تهدد مناطق في تونس نهاية هذا الأسبوع..الرصد الجوي يكشف ويوضح في نشرة خاصة..

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في نشرة متابعة لتطورات الطقس خلال الساعات القادمة ان الامطار ستنزل بالشمال والوسط بكميات مقبولة متوسطة اعلى الكميات في المناطق الساحلية الشمالية الوطن القبلي تونس الكبرى ونفزة من ولاية باجة وبنزرت وطبرقة من ولاية جندوبة مع انخفاض في درجات الحرارة.

واضاف الغنوشي ان غد ستعود مؤشرات الصحو وسيشهد تحسنا.

وبداية من يوم الجمعة سيكون الطقس شتوي باتم معنى الكلمة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم ايضا ستكون هناك امطار يوم الاثنين.

ودعا الغنوشي المواطنين الى متابعة تطورات الوضع الجوي عبر النشرات التحذيرية للمعهد وعدم الانسياق وراء الاشاعات مؤكدا ان المعهد سيتابع كل التطورات لحظة بلحظة.